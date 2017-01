Calor mais intenso volta em fevereiro ao Paraná

As temperaturas que andaram mais amenas em Curitiba desde a semana passada, voltam a subir já nos primeiros dias de fevereiro. Segundo a previsão de longo tempo da Climatempo, até o final desta semana as máximas voltam a atingir a casa dos 30ºC na Capital.

Hoje, a previsão é que a oscilação fique entre 18 e 27 graus na Capital, com chuva a partir da tarde. No interior faz calor todos os dias, com máximas entgre 30 e 31 graus.