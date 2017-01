O número de acidentes com águas-vivas no Litoral do Paraná atingiu o número de 25.118 no sábado passado. A quantidade já se aproxima do dobro de todo o registro da temporada 2015/2016 — entre 18 de janeiro de 2015 a 14 de fevereiro de 2016 — quando foram 14.263 ocorrências. Só nas últimas duas semanas os casos mais que dobraram. Até o dia 12 de janeiro eram cerca de 11,5 mil casos notificados no Litoral.

A grande maioria dos acidentes com águas-vivas ocasionam quadros leves, onde a vítima relata apenas dor em queimação no local de contato com o animal. Neste tipo de caso clássico, a assistência é feita na beira da praia, pela equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, que usa vinagre.

Antes do início da Operação Verão, o Governo do Estado distribuiu quase mil litros de vinagre para abastecer os estoques dos municípios. Os frascos estão disponíveis nas unidades de saúde e nas bases do Corpo de Bombeiros ao longo da orla.

O Estado também destinou recursos para fortalecer a rede de retaguarda de atendimento dos municípios. Além de prestar assistência de urgência e emergência, as estruturas estão preparadas para receber casos moderados de acidentes com água-vivas.