Garibaldinhos fazem o esquenta para a folia em Curitiba

Garibaldinhos fizeram festa na tarde de ontem na Praça João Cândido, no setor histórico de Curitiba (foto: Geraldo Bubniak)

O fim de semana teve pré-Carnaval em Curitiba. O Bloco Garibaldis e Sacis promoveu, ontem, a tradicional saída dos Garibaldinhos — um grito de Carnaval com as crianças. O bloco, que reuniu uma centena de pessoas com suas fantasias, se reuniu na Praça João Cândido, atrás da ruínas São Francisco.

Os eventos do tradicional Garibaldis e Sacis acontecem ao longo deste mês. No dia 15 de janeiro eles estiveram em São José dos Pinhais, e no dia 22 de janeiro fizeram um ensaio geral nas Rúinas do São Francisco, em Curitiba. No sábado passado, tocaram no Paraná Clube.

Tradicionalmente, o bloco promove suas saídas nos quatro domingos que antecedem o Carnaval, neste ano no final de fevereiro. A programação deve ser anunciada nos próximos dias.

Desfile — O Desfile das Escolas de Samba do carnaval curitibano acontecerá no dia 25 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro, no Centro. A festa começará às 15 horas com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo. Os pequenos deixarão a avenida às 17 horas para o começo dos preparativos do desfile dos blocos e das escolas de samba.

Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade.

As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20 horas. Pelo Grupo Especial desfilam Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e os Internautas.

Este ano não haverá concurso. A decisão foi tomada pela maioria dos grupos em reunião do Fórum das Escolas. Cada agremiação do Grupo Especial receberá R$ 36,8 mil e cada escola do Grupo de Acesso R$ 22,1 mil. O valor para os blocos se manteve em R$ 1,5 mil. O custo total do Carnaval 2017 é de R$ 539 mil. Além dos desfiles haverá bailes populares no Portal do Futuro Bairro Novo.