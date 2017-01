No Paraná, de acordo com dados do Ministério da Saúde, transtornos mentais e comportamentais, classificados no Código Internacional de Doenças (CID-10), e lesões autoprovocadas intencionalmente (ou seja, suicídios), provocam, em média, 4 mortes por dia, 14,7% a mais do que há dez anos, em 2007.

Os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) indicam que entre 2010 e 2014 foram 7211 mortes no Paraná, sendo a maioria (57,2%) relacionada a transtornos comportamentais e mentais, principalmente devido ao uso de substância psicoativa, responsáveis por 3.306 das 4.126 mortes relacionadas com esse tipo de transtorno, ou seja, 80,1% do total de óbitos.