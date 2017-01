Suicídios batem recorde no PR

Desde 1996, primeiro ano com dados pelo CID-10 disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), até 2014, último ano com dados consolidados, o índice de suicídios no Paraná vem se mantendo numa média de 621 por ano. Nos últimos dois anos, contudo, esse índice registrou um considerável aumento, revelam os dados preliminares do SIM.

Em 2015, o número de suicídios foi recorde no Paraná, com 707 ocorrências. Já no ano passado, foram 627 casos registrados. Com isso, temos uma média de 667 casos por ano, 7,4% a mais do que a média registrada entre 1996 e 2014. O número de ocorrência dos dois anos citados, contudo, ainda pode subir, uma vez que os dados são preliminares e é possível que alguns municípios e/ou estados não tenham enviado todas as informações.

De acordo com o psiquiatra Neury J. Bottega, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autor do livro “Crise Suicida”, esse aumento pode ter relação com o conturbado momento que o país vive nos âmbitos político e econômico.

O professor acrescenta, ainda, que os principais transtornos mentais associados ao suicídio são: depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência de álcool e de outras drogas, esquizofrenis e transtornos de personalidade.