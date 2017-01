ANS estuda planos mais acessíveis à população

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que recebeu ofício do Ministério da Saúde com o encaminhamento de sugestões visando tornar a contratação de plano de saúde mais acessível à população.

Diante disso, a ANS criou, em reunião de Diretoria Colegiada realizada na semana passada, um grupo técnico composto por servidores de todas as diretorias e da Procuradoria Geral da Agência para análise preliminar de viabilidade técnica da proposta e posterior realização de consulta pública. Após essas etapas, a ANS poderá se manifestar sobre o tema apresentado.

Um estudo também divulgado na semana passada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostrou que em 2016 cerca de 1,37 milhão de pessoas deixaram os planos de saúde privado no País. No Paraná foram 41,3 mil pessoas que ficaram sem plano particular de saúde.

O superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, explicou que a variação se deveu, em grande parte, ao cenário econômico negativo e à queda do nível de emprego do País. A queda no número de beneficários de planos médico-hospitalares no Praná começa ainda em 2015, quando a crise econômica e o desemprego se agravavam.