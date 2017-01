Aumente suas chances de recolocação no mercado

O ano de 2016 foi difícil e muitos perderam os empregos. Em 2017, a busca por recolocação deve naturalmente ser bastante competitiva. E ainda há muitas incertezas. Então, como aumentar suas chances?

Há dois perfis profissionais. Primeiro, os mais jovens e inexperientes, que não conseguem comprovar por meio do currículo suas aptidões e potencial para realizar as funções almejadas. Nesses casos, é interessante concentrar-se no currículo, destacar as atividades realizadas na instituição de ensino. Com um bom currículo, é hora de distribuí-lo adequadamente. Pesquise na internet empresas da área de interesse e encontre o ícone “Trabalhe Conosco” ou similar. Ali é possível verificar a existência de vagas em aberto e enviar currículos. Não esqueça das agências de empregos, elas também têm vagas disponíveis.

Já para o profissional maduro, o que vale são as experiências acumuladas. Então, é preciso demonstrar o que foi capaz de fazer, sua bagagem profissional e as habilidades que possui. Principalmente, o que pode fazer daqui para frente. Demonstrar conhecimento e que aceita novos projetos também é importante. Ou seja, a organização precisa perceber com clareza como o candidato poderá colaborar no alcance dos objetivos propostos.

Para os dois perfis, vale um raciocínio um tanto óbvio, mas que, muitas vezes, é deixado de lado: o profissional precisa produzir mais do que o valor que recebe. Ele precisa trazer lucro para a empresa. Demonstrar como fará isso é um fator decisivo na hora da contratação.

A procura pelo novo emprego deve ser levada muito a sério. Sugiro fazer uma relação das empresas que podem ser contatadas. Onde estão as vagas na sua área de atuação? Quem está contratando? Quais empresas demonstram um crescimento no mercado? Antes de procurar essas organizações, pense se existe alguém do seu network que possa ajudar nesse contato. Peça ajuda.

Utilize as redes sociais com inteligência. O primeiro passo é ter perfis coerentes em todas as suas redes sociais. Eles devem mostrar a mesma pessoa, com as mesmas opiniões e valores. Pense: “como quero ser percebido pelos outros?”. Especialmente no LinkedIn, aproveite para dizer que está em busca de novas oportunidades e em que área. Afinal, as pessoas precisam saber disso. Utilizar uma boa foto de perfil, de acordo com o dress code de sua profissão também é um fator positivo. Pesquisas demonstram que os perfis com fotos são mais considerados.

Participe, ainda, de grupos de interesse profissional, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Existem os mais variados, com pessoas que sempre têm algo em comum e costumam trocar indicações para vagas. Também vale pesquisar as vagas abertas que são postadas nas redes e enviar sua apresentação.

Aliás, aqui cabe uma orientação: cuide do que publica na sua rede social. Ela provavelmente vai ser fonte de pesquisa para um futuro empregador. Outros conselhos que cabem especialmente para os jovens – nada de fazer apologia ao álcool ou às drogas, evite comentários preconceituosos ou fotos em situações que possam comprometer sua imagem profissional.

O próximo passo, naturalmente, é a entrevista de emprego. É essencial preparar-se para ela, não apenas na aparência, mas também pesquisando sobre a empresa. Pense em boas respostas para as questões e elabore perguntas que demonstrem interesse em saber mais sobre a organização e a função a ser desempenhada. Cuide para que sua imagem seja compatível com o emprego que deseja. Demonstre confiança. Seu novo emprego virá em breve.

Bernt Entschev é conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) e é consultor em Recursos Humanos