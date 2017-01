Temer participa de evento em memória de vítimas do Holocausto

(foto: Ascom/VPR)

O presidente Michel Temer participou neste domingo (29), em São Paulo, de ato solene em Memória às Vítimas do Holocausto e falou sobre a importância de se recordar o episódio para que ele não se repita. “Foi uma lição para o futuro e para o presente e também para revelar a intolerância que existe no mundo”.

Segundo Temer, a nação judaica deve ser exemplo para todos. “Essa aliança que a nação judaica tem em si deve servir de exemplo para nós brasileiros e para todas as nações do mundo”, destacou o presidente em discurso durante o evento.

A celebração ocorreu na sinagoga da Congregação Israelita Paulista (CIP), na região central da capital paulista, e marcou o marcou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemorado no dia 27 de janeiro.

A cerimônia foi celebrada pelo rabino da CIP, Michel Schlesinger. Entre os rituais do ato, houve o acendimento de seis velas em memória dos 6 milhões judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Temer acendeu uma das velas ao lado de um sobrevivente do Holocausto, um jovem da comunidade judaica e um líder religioso. O presidente deixou o local sem falar com os jornalistas.

Também participaram da homenagem o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; o prefeito da capital, João Doria; e o ministro das Relações Exteriores, José Serra.