Super Mario Run chega ao Android em março

A Nintendo anunciou na semana passada que a versão do jogo Super Mario Run para dispositivos Android será lançada em março. Primeiro jogo do encanador bigodudo para celulares, Super Mario Run foi lançado em 15 de dezembro para o iPhone, da Apple. O anúncio foi feito pela empresa japonesa em sua conta no Twitter.



A empresa não forneceu um dia exato para o lançamento — pode ser em dia 15 de março, após o fim de um suposto contrato de exclusividade com a Apple, de duração de três meses.



Super Mario Run é o segundo game da Nintendo para dispositivos móveis - o primeiro foi Miitomo, lançado em março e disponível no Brasil desde setembro. No jogo, Mario tem de coletar moedinhas e saltar pelos cenários para superar as fases e seus inimigos - ao contrário do que acontece nos jogos do encanador nos videogames, não é preciso usar botões para movimentá-lo de forma horizontal pelo cenário.



Depois do lançamento do jogo em 15 de dezembro, os downloads chegaram a um recorde de 40 milhões em apenas quatro dias. Em duas semanas, o jogo chegou a 90 milhões de downloads, e faturou cerca de US$ 30 milhões, de acordo com a consultoria especializada em games Newzoo.



No entanto, apenas 3 milhões de usuários (ou seja, 3,4% do número total de usuários) compraram o jogo até agora, pagando US$ 10 para liberar todas as 24 fases de Super Mario Run.



Ao lançar versão para Android, a Nintendo pode alcançar um grupo muito maior de jogadores em potencial. Mais de 80% dos smartphones vendidos em 2016 usam esse sistema operacional, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado IDC.