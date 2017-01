Baptista define Prass como titular do Palmeiras para a temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eduardo Baptista definiu que Fernando Prass será o goleiro titular do Palmeiras para a temporada. Depois de esconder a sua escolha na sexta (29), o técnico oficializou a decisão neste domingo, após o empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, no Allianz Parque. Afastado desde o meio do ano, quando se machucou na preparação da seleção brasileira olímpica, Prass recuperou a forma física em 2017. Ele entrará no lugar de Jaílson, titular na reta final da conquista do Brasileiro. "O Prass vai ser o goleiro. Conversei com ele e com o Jaílson junto com o Oscar (preparador de goleiros). É a decisão. São dois goleiros de muita qualidade, importantes para o Palmeiras. Marcaram o nome na história. É difícil escolher entre eles. Mas é uma decisão que você toma sabendo que vai estar sendo justo", afirmou o técnico. Apesar de voltar aos gramados, o goleiro não reassumirá a condição de capitão da equipe. O técnico já anunciou que o dono da faixa será o meia Dudu, que virou referência em campo com Cuca no ano passado. Se no gol Eduardo Baptista já escolheu o titular, no ataque ele ainda não disse quem será o centroavante do time. Alecsandro, Willian e Barrios brigam por um lugar. "A gente ainda tem o Alecsandro, que não jogou hoje [domingo] e foi por uma opção minha de fazer rodízio. Barrios e Willian ainda não tinham jogado. Estamos observando e não é nesse jogo que a gente vai definir. A gente tem condições de analisar com calma e escolher o que for melhor. Temos tempo para tomar a decisão", disse. O Palmeiras ainda fará mais um jogo-treino nesta segunda-feira (30) na Academia de Futebol, contra o Nacional. A estreia no Paulista está marcada para domingo (5), contra o Botafogo-SP. Eduardo Baptista analisou o amistoso contra a Ponte e afirmou que a equipe vai precisar melhorar a sua pontaria para vencer as partidas. "O primeiro tempo foi muito bom. Com infiltração, bola por dentro, troca de meia com extrema, penetração do Willian, ultrapassagem dos laterais, segurança da defesa. Mesmo estando em cima da Ponte Preta, sofremos apenas um contra-ataque. A ideia é não sofrer nenhum", analisou o treinador.