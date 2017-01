Considerado foragido pela PF, Eike embarca em NY aos risos

SÓ PODE SER PUBLICADA COM ASSINATURA RENATA CAFARDO NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Considerado foragido pela Polícia Federal, o empresário Eike Batista embarcou no aeroporto JFK, em Nova Iork, na noite deste domingo (29), por volta das 21h45. Abordado por jornalistas e questionado se iria se entregar, ele apenas sorriu.

Eike caminhou tranquilamente pelo terminal 8 do aeroporto, onde funcionam duas companhias aéreas com linhas para o Brasil. Ele chamou a atenção de outros passageiros brasileiros que estavam no local e chegaram a tirar fotos do empresário. Eike carregava apenas uma mala de mão e não enfrentou filas para fazer o check in.

O empresário foi o principal alvo da Operação Eficiência da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta (26) pela Polícia Federal. Ele teve a prisão decretada depois que dois doleiros fizeram acordos de delação com procuradores da Operação Lava Jato no Rio e contaram que ele pagou US$ 16,5 milhões de propina a Sergio Cabral. Como a Folha de S.Paulo publicou na sexta, pessoas próximas ao empresário diziam que ele estava disposto a se entregar à Polícia Federal desde que não tivesse que ir para uma prisão comum, no qual ele acha que correria risco de vida. Ele não tem curso superio