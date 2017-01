Inter promete responsabilizar torcedores e suspende organizadas após briga

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - No fim da noite deste domingo (29), o Internacional emitiu uma nota oficial prometendo trabalhar para responsabilizar os torcedores que participaram de uma briga generalizada durante a partida diante do Veranópolis, na estreia do Campeonato Gaúcho. O documento ainda suspendeu preventivamente as organizadas envolvidas. Ao todo, 46 foram detidos. No documento, a direção vermelha promete ação rápida utilizando todas as alternativas possíveis para identificar e punir os aficionados que participaram dos atos de selvageria. Foram socos, chutes e arremesso de pedras entre alguns membros das organizadas Guarda Popular e Camisa 12. Os participantes de tais movimentos possuem identificação biométrica no clube e poderão ser responsabilizados quando identificados pelas imagens coletadas no jogo. Confira a nota oficial do Colorado: "O Sport Club Internacional lamenta profundamente os fatos ocorridos na partida de hoje na cidade de Veranópolis, os quais não são dignos do verdadeiro torcedor colorado. A identificação de todos os envolvidos já foi iniciada no próprio local da partida e continuará no decorrer dos próximos dias. As medidas de sanção serão imediatamente adotadas de forma independente dos pertinentes procedimentos no âmbito criminal por meio da promotoria especializada. A suspensão preventiva de todas as torcidas organizadas envolvidas terá início a partir da publicação dessa nota. Aproveitamos para agradecer aos colorados que estiveram hoje em Veranópolis e apoiaram o time durante nosso primeiro compromisso oficial de 2017. Será uma temporada em que mais uma vez estaremos juntos em busca do principal objetivo que é recolocar o Inter em seu devido lugar. Quarta-feira, data do nosso primeiro jogo em casa, lugar de colorado é no Beira-Rio! #NadaVaiNosSeparar.'