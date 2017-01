Cruzeiro vence Villa Nova na estreia do Mineiro

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Villa Nova, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, por 2 a 1. A partida, disputada na tarde deste domingo (29), foi marcada pelo domínio do time de Belo Horizonte e contou com gols de Ariel Cabral e Robinho. O centroavante Roni deixou a sua marca para a equipe de Nova Lima. Com o resultado, os comandados de Mano Menezes assumem momentaneamente a primeira colocação por conta dos critérios de desempate. Tombense, URT, Uberlândia e Atlético-MG também obtiveram um resultado positivo na estreia da competição regional. Local: Mineirão, em Belo Horizonte Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Gols: Ariel Cabral (C), aos 45min do 1º tempo; Robinho (C), aos 26min e Roni (V), aos 29min do 2º Amarelos: Luís Mário, Gladstone e Vitor (V); Henrique e Ramón Ábila (C) VILLA NOVA Fernando Henrique, Osvaldir, Gladstone, Mateus e Bruno Ré; China, Luís Mário (Paulo Vitor – Intervalo), Jhonathan (Renato Kayser – 23'/2ºT) e Tchô; Felipe Augusto (Arthur Faria – 34'/2ºT) e Roni. Técnico: Leston Júnior. CRUZEIRO Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Arrascaeta (Élber – 36'/2ºT); Alisson (Ramón Ábila – 19'/2ºT) e Rafael Sóbis (Rafinha – 45'/2ºT).