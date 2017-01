"La La Land" vencê prêmio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "La La Land: Cantando Estações" venceu na noite de sábado (28) o principal prêmio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, um dos termômetros do Oscar. O filme dirigido por Damien Chazelle desbancou "A Chegada", "Deadpool", "Cercas", "Até o Último Homem", "A Qualquer Custo", "Estrelas Além do Tempo", "Lion", "Manchester à Beira-Mar" e "Moonlight". A trama, que acompanha o romance entre uma aspirante a atriz (Emma Stone) e um músico de jazz (Ryan Gosling) enquanto tentam a sorte em Hollywood, venceu sete estatuetas no Globo de Ouro e está indicado a 13 categorias do Oscar. O filme conseguiu o feito de concorrer duas vezes numa delas: melhor canção original, que tem duas músicas desse filme no páreo. Com isso, o musical soma 14 menções, um recorde, igualando-se a "Titanic" (1997) e "A Malvada" (1950). A cerimônia do Oscar acontece no dia 26 de fevereiro, em Los Angeles.