Criminosos explodem caixas eletrônicos em hospital na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos instalados dentro do complexo hospitalar Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, em Guarulhos (Grande São Paulo), na madrugada desta segunda-feira (30). Por volta das 5h, os ladrões renderam o segurança de plantão do hospital localizado na avenida Emílio Ribas. Eles invadiram o local onde estão instalados dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Os funcionários do complexo hospitalar disseram que, após explodir as máquinas, os criminosos fugiram levando o dinheiro. O impacto da explosão fez um buraco na parede onde estavam as máquinas.