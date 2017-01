Ministra Cármen Lúcia homologa 77 delações da Odebrecht

(foto: Agência Brasil/EBC)

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) homologou 77 delaçoões de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht.

O matérial será enviado agora para a Procuradoria Geral da República (PGR).

As audiências da delações foram concluídas na última semana por auxiliares do Ministro Teori Zavascki, que morreu no último dia 19 em um acidente aéreo. Ela ere o responsável pelos processos relacionados a Lava Jato no STF.