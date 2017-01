Candidatura de terceira via fica condicionada à lista de adesão

EDUARDO OHATA E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A candidatura de José Roberto Ópice Blum à presidência do São Paulo talvez não saia do papel. O advogado era um dos cotados para disputar o pleito, em abril. No entanto, consultado por lideranças oposicionistas, Blum condiciou a sua participação a uma lista de adesões entre os conselheiros. A ideia do advogado é avaliar as possibilidades e, para lançar a candidatura, alcançar 100 assinaturas. No entanto, a lista que circula entre os integrantes do Conselho Deliberativo ainda não chegou perto deste número e, por isso, é cogitada a não participação de Ópice no pleito. O advogado era visto como um provável nome de terceira via. Até o momento, o atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o ex-vice, Roberto Natel, são os postulantes ao cargo. Cientes da possibilidade de Ópice não lançar a candidatura, os conselheiros de oposição buscam outros nomes. A ideia é confirmar uma chapa até o dia 10 de fevereiro. No entanto, não está descartada também a possibilidade de não haver um candidato de oposição. Quem assumir a presidência terá o seu mandato sob as normas do estatuto do clube, aprovado no último ano. Ou seja, não será permitida a reeleição e o pleito de 2020 será realizado em dezembro.