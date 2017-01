Equatoriano ganha moral no clube em menos de um mês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do Independiente Del Valle, da Colômbia, na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2016, Junior Sornoza foi contratado pelo Fluminense ainda em julho do último ano. Somente agora, em janeiro de 2017, chegou ao clube. A espera, no entanto, valeu a pena para o clube. Em menos de um mês, o equatoriano conquistou time e torcida, seja pelo desempenho dentro ou fora de campo. O sorriso fácil desde a chegada mostrou um carisma que logo conquistaria o grupo no vestiário. E não deu outra. Apesar do pouco tempo, virou um dos jogadores mais queridos no elenco. Em campo, mais motivos para ganhar, desta vez, a torcida. Bem adaptado ao futebol brasileiro, Sornoza precisou de dois amistosos, um jogo da Primeira Liga e a estreia no Carioca, contra o Vasco, para mostrar que mudou o patamar do meio campo do Fluminense com gols e assistências. Nos amistosos, gols contra Serra Macaense e Friburguense, além de boa movimentação na criação ofensiva. Contra Criciúma e Vasco, assistências e participação fundamental na construção das vitórias. Ansiedade pela filha E o rendimento poderia ser ainda melhor, na avaliação do técnico Abel Braga. Mas um detalhe ainda incomoda Sornoza. "Ele foi bem, mas nem tanto. Poderia ir melhor. Mas isso se explica: não tem dormido direito por causa da filha", disse Abel, citando o nascimento da primeira filha do atleta, no Equador. O meia ainda não viu a herdeira pessoalmente e tem sofrido com a ansiedade. O compatriota de Sornoza também vai ganhando seu espaço. "O Orejuela foi fantástico, deu show de primeiro volante", disse o técnico, avaliando a atuação de outro equatoriano recém-chegado ao clube. A expectativa agora é que Orejuela e Sornoza voltem a campo pelo Fluminense na próxima quarta-feira (1), no duelo contra o Resende pela sequência do Campeonato Carioca. O segundo, no entanto, ainda negocia com a diretoria uma rápida liberação pro sonhado encontro com a filha recém-nascida no Equador.