Vasco tem início de ano irregular e vê pressão por reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após deixar a Série B no final de 2016, o Vasco ainda preocupa sua torcida neste início de temporada que marca a retomada à elite do futebol nacional. No último domingo (29), na estreia oficial, derrota por 3 a 0 para o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Carioca. O sinal de alerta, no entanto, não começa a ser aceso apenas pelo tropeço no clássico estadual. O jogo diante do Tricolor foi o quarto na temporada. As vitórias aconteceram apenas diante de um limitado Barcelona, do Equador, e de uma formação alternativa do River Plate, ambos no torneio amistoso da Flórida (EUA). Contra times brasileiros, duas derrotas –Corinthians e Fluminense. Mais que isso, a equipe do técnico Cristóvão Borges mostra repertório ofensivo limitado e não consegue se encaixar no desejado esquema 4-2-3-1. Pior marca desde 2011 Diante do quadro, o posicionamento da torcida nas arquibancadas do Engenhão, do último domingo, já não era dos melhores. Alguns gritos de protestos eram ouvidos. A torcida não perdoou a primeira derrota em estreias no Carioca desde 2011. Internamente, a cobrança é por reforços. Única contratação a jogar diante do Fluminense, o meia Escudero não agradou. Além da espera por Vagner, que ainda não tinha condições de jogo, o Vasco sonha com Luis Fabiano para o ataque, tem conversas avançadas com o lateral Gilberto, atualmente na Fiorentina, da Itália, e pode buscar ainda um volante. "Estamos querendo contratar, sim. A equipe necessita, estamos procurando suprir isso. Há uma possibilidade de, na semana que vem, já contratarmos alguns nomes que queremos. Enquanto isso estamos aguardando. Vamos seguir trabalhando", comentou o técnico Cristóvão Borges. Diante das complicações neste início de temporada, o tempo passa e a pressão aumenta. Ainda sem todas as contratações à disposição e com uma "cara" ainda de 2016, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (1), no estádio Moça Bonita, para encarar o Bangu.