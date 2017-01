SAIBA MAIS Exposição é prorrogada até o domingo no MON

A 66ª edição do Salão Paranaense está com inscrições abertas até 30 de março. Serão selecionados 25 artistas para exporem suas obras durante o Salão Paranaense, considerado um dos principais eventos de artes plásticas do país. A exposição será de 8 de junho a 10 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR).



Podem participar artistas brasileiros e estrangeiros que residam legalmente no Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.cultura.pr.gov.br.



Cada artista selecionado recebe um prêmio de participação no valor de R$ 7 mil. Serão contemplados dois participantes com o prêmio aquisição, no valor de R$ 20 mil reais, cujas obras passam a integrar o acervo permanente do MAC-PR.



“O principal objetivo do evento é mostrar a produção, fomentar a discussão, promover o conhecimento e a valorização da arte contemporânea, selecionando, convidando e premiando 25 artistas visuais”, explica a diretora Lenora Pedroso.



O comitê curatorial será constituído por três membros de reconhecida atuação na área das artes visuais.





SALÃO PARANAENSE

O Salão Paranaense foi criado em 1944 e passou a ser promovido pelo Museu de Arte Contemporânea, unidade da Secretaria estadual da Cultura, desde 1970. Em 2005 o evento se tornou bienal, ampliou a área de abrangência e instituiu prêmios a todos os artistas selecionados e convidados. Desde sua concepção original, o Salão acolhe propostas que apontam novos caminhos para as artes visuais.



SERVIÇO: Inscrições abertas para o 66º Salão Paranaense.



Prazo: 30 de janeiro a 30 de março de 2017.



Salão: 8 de junho a 10 de setembro de 2017.



Regulamento e ficha de inscrição: www.cultura.pr.gov.br.



Museu de Arte Contemporânea do Paraná



Rua Desembargador Westphalen, 16. Curitiba – PR.



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 19h.



Sábado e domingo, das 10h às 16h.



