Restaurante do Viaduto do Capanema passará por reforma

As manilhas que literalmente “emparedam” o Restaurante Popular do Viaduto do Capanema, o primeiro de Curitiba e pioneiro no País, estão com os dias contados. A Secretaria Municipal de Abastecimento, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a Fundação de Ação Social (FAS), por determinação do prefeito Rafael Greca, uniram esforços para devolver à população este emblemático espaço, que prioritariamente atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade.

O clima atual de desolação vai dar lugar a um espaço humanizado, garantiu o secretário municipal de Abastecimento e Agricultura, Luiz Gusi, em visita ao local. Impressiona o abandono do restaurante e os sinais de vandalismo saltam aos olhos. Dos banheiros, por exemplo, só sobrou a alvenaria. Fezes e sujeira se espalham por todo o antigo piso e as antigas (e amplas) paredes de vidro deram lugar a grades.

O projeto executivo do novo restaurante popular está sendo feito pelo Ippuc e caberá à Secretaria do Abastecimento equipar o local e garantir que as refeições tenham a mesma qualidade das oferecidas nas demais unidades da Prefeitura. “Assim como nos outros restaurantes populares, o do Viaduto do Capanema terá uma preocupação em oferecer um cardápio balanceado”, salientou Luiz Gusi, secretário municipal de Abastecimento e Agricultura.

Segundo Gusi, o futuro restaurante deverá ter uma área de 385 metros quadrados e, nas 40 mesas previstas, serem servidas mil refeições por dia. “Ainda não há uma data para a inauguração, mas todo o projeto do restaurante (incluindo o elétrico e o hidráulico) deve estar finalizado até o fim de março”, prevê.

Gusi salientou ainda que o público frequentador, muitas vezes, somente conta com o almoço como refeição diária. “Nos restaurantes populares, eles recebem o aporte calórico, alimentação balanceada e o resultado é a melhora na saúde”, acrescenta. Vale lembrar que, além de pessoas em situação de vulnerabilidade social, os restaurantes populares são procurados por trabalhadores, aposentados e desempregados.

Pioneiro

Inaugurado em novembro de 1993, durante a primeira gestão do prefeito Rafael Greca, o Restaurante Popular do Viaduto do Capanema conquistou o Brasil pela proposta pioneira de oferecer refeições de qualidade, na época, a R$ 1.

Logo após a abertura, o sociólogo Herbert José de Sousa (1935-1997), o Betinho, criador do projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, enviou a Greca uma carta agradecendo pela criação de um equipamento singular e, então, único no Brasil.

A construção foi fechada no começo de 2000. De lá para cá, o imóvel vem sendo usado como abrigo para pessoas em situação de risco e usuários de drogas.

Programa

Além do futuro Restaurante Popular do Viaduto do Capanema, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura é responsável pelas quatro unidades do programa Restaurante Popular. Diariamente, os locais atendem 4,2 mil pessoas, que têm acesso a um cardápio balanceado, a R$ 2, incluindo sobremesa. “Qualquer pessoa tem acesso a essa boa alimentação, que conta com acompanhamento nutricional”, salienta a nutricionista Morgiana Maria Kormann, coordenadora da rede de restaurantes da Prefeitura da capital.

Para garantir a qualidade das refeições, cozinheiros, auxiliares, nutricionistas e técnicos em nutrição elaboram os cardápios nas cozinhas dos restaurantes, localizados no Centro (Rua da Cidadania da Matriz), no Sítio Cercado, no CIC/Fazendinha e no Pinheirinho. Os locais ficam abertos para almoço de segunda à sexta-feira, das 11h às 14h, e são fornecidas 1,8 mil refeições por dia na unidade da Matriz e 800 refeições em cada um dos três outros espaços.

Os restaurantes populares da Prefeitura de Curitiba:

Restaurante Popular Matriz

Rua da Cidadania Matriz - Praça Rui Barbosa

Telefone: 3322-3574

Restaurante Popular Sitio Cercado

Rua Mercúrio, 420 - Sitio Cercado

Telefone: 3286-3118

Restaurante Popular CIC/Fazendinha

Rua Raul Pompéia, 190 - Fazendinha

Telefone: 3229-2555

Restaurante Popular Pinheirinho

Rua Marechal Rondon, 40 - Capão Raso

Telefone: 3248-6251