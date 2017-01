Com que roupa eu vou… trabalhar?

(foto: Reprodução)

A chegada das gerações Y e Z ao mundo corporativo tem provocado algumas mudanças no código de vestuário das empresas. Cada vez mais, vemos as empresas aderirem a um dresscode informal, no qual os funcionários têm a liberdade de levar um pouco mais do seu estilo pessoal para o ambiente de trabalho. Apesar disso, ainda não vale tudo.

Para ler o post completo acesse o blog da Dani Amorim.