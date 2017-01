Tiago Leifert não faz discurso, mas se emociona no primeiro paredão do 'BBB 17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separar as duplas de gêmeos que disputavam duas vagas no "BBB 17" (Globo) emocionou Tiago Leifert. Segurando o choro, o apresentador se despediu de Mayla e Antônio neste domingo (29). Para quem esperava discursos como o do antecessor Pedro Bial, o anúncio de Leifert pode ter decepcionado. O novo apresentador se limitou a relembrar os principais momentos dos quatro participantes, que entraram na casa antes dos demais. Inicialmente, Leifert alertou a casa que a despedida teria que ser rápida, na sala mesmo, porque o programa ainda seguiria com a formação do primeiro paredão tradicional. Emilly perguntou se pelo menos os irmãos poderiam levar os eliminados até ao quintal. Ao ouvir um não, ela caiu no choro. "Eu não gostaria de fazer o que vou fazer agora, mas sou apenas um porta-voz do Grande irmão", disse o apresentador antes de receber no ponto eletrônico a autorização. "O Grande irmão está com o coração amolecido e disse que, se vocês quiserem, podem levar o irmão na porta, mas só os irmãos." Em um dos pontos altos da noite, Leifert lembrou a morte recente da mãe de Emilly e Mayla. "Todo mundo sabe que neste momento vocês precisam muito uma da outra. Mas para a que ficar, eu gostaria de lembrar que este é só um programa que passa rápido. Vocês têm a vida inteira pela frente para ficarem juntas. Esta oportunidade é muito maior do que qualquer coisa, essa oportunidade pode mudar a vida das duas."