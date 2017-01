Professores fecham núcleos regionais de educação no Paraná

Redação Bem Paraná com informações da CBN

Vários núcleos regionais de educação do Paraná foram fechados na manhã desta segunda-feira (30). Professores de diversas partes do estado protestam contra a distribuição de aulas e hora-atividade. As informações são da CBN.

Os professores querem que esses artigos sejam retirados da pauta, enquanto o governo se recusa a ceder nesses pontos.

Os manifestantes prometem fechar todos os 32 núcleos regionais de educação como forma de protesto contra a medida.