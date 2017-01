Franquia de moda evangélica cresce 300% ao ano mesmo na crise

A Saia Bella, franquia pioneira em oferecer roupas para o público evangélico, mostra um crescimento em toda a rede e só no ano de 2016 registrou 300% a mais em lojas e faturamento. O resultado é fruto da representatividade dos fiéis no país - são 42,2 milhões de cristãos, segundo o IBGE- e do modelo de negócio rentável que acompanha as tendências da moda especializada. “Eu e minha esposa, Simone Carvalho, decidimos criar a empresa porque sempre tivemos dificuldade em encontrar peças jovens e modernas que respeitassem as regras da igreja”, conta o sócio-fundador, Renan Santos. De acordo com ele, o mercado está cada vez mais exigente para quem busca emprego e a franquia torna-se uma boa opção para quem quer ter o próprio negócio de forma dinâmica e com total autonomia. Atualmente com uma loja virtual, 3 Stores (duas lojas próprias e uma franquia) e mais 6 franqueadas Personnalité (venda porta a porta) nos estados de SP, RJ, MT, agora a rede tem uma nova categoria, a Boutique, ideal para cidades com menos de 100 mil habitantes. “Sabemos que atendemos um mercado cada vez mais crescente e vimos que era hora de atender também as cidades menores, tanto contribuindo para a economia local quanto para o empreendedorismo de pessoas que buscam alternativas de negócios”, explica Santos. A Saia Bella inclui em seu mix de produtos vestidos longos e midis, saias jeans, longas e midis, conjuntos, camisas e acessórios com uma variação de tamanhos que entre os números 36 e 52. Para 2017, a perspectiva é de faturar R$ 7 milhões e chegar a 30 unidades por todo o país. Modelos de negócio: Personnalité: ideal para quem não quer espaço físico para trabalhar. Venda de porta a porta. Investimento: R$ 24.900,00 Faturamento bruto: R$ 20 mil Lucratividade: 20 a 30% Prazo de retorno: até 15 meses Boutique: Loja personalizada para cidades com menos de 100 mil habitantes. Investimento: R$ 79.900,00 Faturamento bruto: R$ 35 mil Lucratividade: 20 a 30% Prazo de retorno: até 15 meses Store: Loja personalizada para cidades com mais de 100 mil habitantes. Investimento: R$ 159.900,00 Faturamento bruto: R$ 50 mil Lucratividade: 20 a 30% Prazo de retorno: até 15 meses