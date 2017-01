Com ex-BBB e ex-Globeleza, Record apresenta novos participantes do 'Power Couple'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record divulgou nesta segunda (30) os 11 casais do "Power Couple", reality da emissora que tem apresentação de Roberto Justus e pode pagar até R$ 1 milhão à dupla vencedora. No ano passado, a atração, que tinha apenas oito duplas participantes, premiou Laura Keller e Jorge Sousa, que depois casaram usando parte do dinheiro do prêmio. O programa também havia alcançado bons números de audiência, com média acima dos 10 pontos no Ibope da Grande SP (cada ponto 199,3 mil espectadores), o que rendeu uma nova temporada. Da nova leva de participantes, um dos nomes mais conhecidos é o do rapper e apresentador Thaíde, ao lado da mulher Ana Paula. A ex-panicat Carol Narizinho (junto com Mateus Boeira) também é um dos destaques. Atriz e ex-Globeleza Nayara Justino disputa com Cairo Jardim, enquanto o músico e apresentador Rafael Ilha participa com a empresária Aline Kezh. Também participam o humorista Marcelo Ie Ie e a mulher Júlia, a atriz Suyane Moreira e o marido, o modelo Maurício Ribeiro. O ator Diego Cristo e a mulher Lorena Bueri possuem a vantagem de já terem experiência em reality. É que eles se conheceram há dois anos enquanto participavam de "A Fazenda", também da Record. Desde então, não se largaram mais. Aliás, experiência em reality é o que não falta dessa vez. Sylvinho Blau Blau, que disputa ao lado de Ana Paula Pereira, é outro ex-A Fazenda. E tem até dois ex-BBBs: Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues que participaram da 13ª edição do programa da Globo. "Mas aqui não é aquela moleza que vocês estavam acostumados", brincou Justus sobre o programa concorrente. Completam o elenco o ator Fábio Villa Verde, que gravou "A Terra Prometida", —ele compete ao lado da mulher Regiane Cesnique. E a funkeira MC Marcelly compete com o empresário Frank Cavalcante. Aliás, os 11 casais já foram confinados nesta manhã para o começo das gravações. A atração deve ir ao ar no começo de março. Para 2017, o programa será exibido duas vezes por semana. Nas terças, as duplas fazem as apostas, enquanto nas quintas acontecem as provas de casais e as eliminações. O "Power Couple" também terá perfis no YouTube, Facebook e Twitter, com conteúdo exclusivo.