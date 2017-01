(foto: Divulgação)

A Comparsaria Cênica, companhia de teatro localizada no bairro Alto da XV, em Curitiba, inicia no próximo sábado (4) as aulas e atividades pedagógicas para o ano de 2017, a partir das 9h. A companhia está com matrículas abertas para adultos e crianças (acima de 8 anos de idade) e oferece a oportunidade aos interessados no curso de realizarem aulas experimentais gratuitas.

No dia 4, durante a aula inaugural do curso que também será totalmente gratuita, os alunos participarão de bate papo sobre teatro, poderão acompanhar encenações, participar de jogos teatrais e terão contato inicial com a arte. As aulas para adultos ocorrem pela manhã, das 9h às 12h, e para crianças durante a tarde, das 14h às 17h. Para participar da aula, basta comparecer na sede da companhia nos horários indicados.

O curso de teatro da Comparsaria Cênica é dividido em quatro módulos. O primeiro módulo vai até o dia 29 de abril. O conteúdo desta etapa será de preparação corporal e vocal para o trabalho cênico, conforme explica o diretor da companhia, Helio de Aquino. "Serão feitas atividades como jogos teatrais e técnicas de improvisação teatral", diz.

Na segunda etapa, os alunos vão começar as aulas em 6 de maio e o conteúdo segue até o dia 29 de julho. Os alunos terão aulas que vão envolver estudo de texto teatral para montagem e interpretação. A terceira etapa começa no dia 5 de agosto de 2017 e os alunos terão aulas até o dia 28 de outubro. Nesta etapa, os alunos terão no conteúdo a montagem teatral, com construção de cenas e personagens, além de figurino e maquiagem, conceitos e técnicas de cenografia, iluminação e sonoplastia.

Já na quarta e última etapa, de 4 a 25 de novembro, o conteúdo será de uma temporada de apresentação de espetáculo montado pelo grupo, com orientação e coordenação dos professores. Dessa forma, os alunos vão passar por várias fases na construção de personagem, interpretação, caracterização, montagem e construção de cenas e cenários, até chegar a apresentação do espetáculo.

A coordenação dos trabalhos será do diretor Helio de Aquino, que é também professor de teatro, com aulas ministrada por uma equipe de professores capacitados, todos atores profissionais.​

Planos de pagamento

Após a aula experimental, os alunos poderão efetivar a matrícula no curso e optar por um dos planos de pagamento abaixo. A mensalidade é R$ 150,00, sem taxa de matrícula, mas o preço varia de acordo com o plano.