Greenpeace divulga primeiras fotos de corais da Amazônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONG Greenpeace divulgou nesta segunda (30) as primeiras imagens realizadas do recife de corais na Amazônia. As imagens foram feitas com o auxílio de um submarino. Segundo o Greenpeace, foram observados corais, esponjas e rodolitos (algas calcárias), além de peixes herbívoros, atuns e ciobas. A descoberta dos corais foi anunciada no ano passado. O recife tem cerca de mil quilômetros de extensão e se estende do Maranhão ao Amapá, com área total de 9.500 km², o que equivale a seis cidades de São Paulo. Além da observação dos corais, a ONG realiza uma petição para tentar impedir que petroleiras explorem a região da foz do Amazonas. A equipe do Greenpeace, utilizando-se do maior navio da organização, o Esperanza, permanecerá em expedição para observar os corais até 10 de fevereiro.