Grupo SEB recompra sistema Pueri Domus vendido ao britânico Pearson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo SEB, da família do empresário Chaim Zaher, recomprou o sistema de ensino Pueri Domus, que havia vendido para o grupo britânico de educação Pearson em 2010. Zaher não revela o valor do negócio que, segundo ele, abrange 190 escolas, entre parceiras e próprias, com 70 mil alunos. O acordo representa um retorno do Grupo SEB para o negócio de sistemas de ensino. Em 2010, além do Pueri Domus, o SEB havia vendido para a Pearson os sistemas de ensino COC, Dom Bosco, Name e outros negócios por quase R$ 890 milhões. Na época, ficou apenas como cliente da Pearson e manteve o uso de seus materiais e serviços em suas escolas próprias, por meio de um contrato que se encerraria no final de 2017. O retorno do sistema Pueri Domus funcionará sob a gestão da Conexia, novo braço de soluções educacionais da família Zaher, comandada por Thamila Zaher, filha de Chaim. No final do ano passado, a nova empresa anunciou que comprou da Oxford University Press o Programa Múltiplo de Ensino. Após as aquisições, a Conexia vai operar com material didático, gestão escolar, gestão pedagógica, tecnologia aplicada à educação e ensino a distância. Também no final de 2016, o Grupo SEB anunciou que faria grandes investimentos em projetos de educação infantil e fundamental. As primeiras duas escolas de uma nova bandeira, chamada Concept, serão localizadas nas cidades de Ribeirão Preto e Salvador. Os Zaher são acionistas da Estácio, que atualmente passa por negociações com o Cade para conseguir aprovar a união com a Kroton, formando um gigante do ensino superior. Para concretizar o negócio e voltar a focar na educação básica, os Zaher reduziram de 14% para 11% sua participação na Estácio. "Saí do conselho da Estácio e vamos ficar na educação básica. Reduzimos para 11% a participação na Estácio para fazer caixa para as novas aquisições", diz Chaim Zaher. A compra do Pueri Domus passará pela aprovação do Cade, que deve ocorrer no primeiro trimestre deste ano.