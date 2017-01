Trump anunciará indicação para Suprema Corte amanhã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que adiantará para esta terça-feira (31) o anúncio do nome que ele escolheu para a Suprema Corte. Ele havia prometido divulgar sua nomeação na quinta-feira (2). "Eu tomei uma decisão sobre quem vou indicar para a Suprema Corte dos Estados Unidos. [A nomeação] será anunciada ao vivo na terça-feira às 20h [23h em Brasília]", afirmou o republicano no Twitter. A indicação de Trump precisa ser aprovada pelo Senado, onde o Partido Republicano tem maioria. A legenda controla 52 dos 100 assentos no Senado, e são necessários 60 votos para aprovar a indicação para a Suprema Corte. Caso a bancada republicana não consiga aprovar mudanças regimentais, diminuindo o número de votos necessários para a aprovação, deverá angariar o apoio de alguns congressistas democratas para validar a indicação de Trump. As disputas em torno da indicação para a Suprema Corte devem criar um clima de batalha política em Washington. Atualmente, a composição do tribunal está dividida entre quatro juízes conservadores e quatro liberais, o que tem provocado empates em votações importantes. O nome indicado por Trump deverá ocupar a vaga do juiz Antonin Scalia, morto em fevereiro do ano passado. O então presidente, Barack Obama, apontou um nome para substituí-lo, mas a indicação não foi aprovada pelo Senado, controlado pelo Partido Republicano.