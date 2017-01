Guerra estreia, e Palmeiras vence jogo-treino com gol de Alecsandro

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alejandro Guerra finalmente entrou em campo pelo Palmeiras. Ainda que tenha sido apenas em um jogo-treino contra o Nacional, o venezuelano mostrou na manhã desta segunda-feira (30) que sabe controlar o meio-campo e tem uma mobilidade que pode fazer a diferença, especialmente na intermediária. Ele viu o time ganhar com gol de Alecsandro, após cruzamento de Egídio e desvio de Hyoran. O trabalho serviu para Eduardo Baptista observar os atletas que tiveram menos chance até aqui, como foi o caso de Jaílson, Michel Bastos e Keno. O time escalado pelo comandante teve a seguinte formação: Jailson; Rodrigo, Antônio Carlos, Thiago Martins e Egídio; Thiago Santos; Michel, Guerra, Hyoran e Rafael Marques; Alecsandro. Guerra teve papel importante na distribuição de bolas e sofreu muito com faltas, certas vezes, até mais forte do que o esperado para um jogo-treino. Ele está fora da estreia do Paulista, no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo, porque ainda não está regularizado. Fabiano participaria do jogo, mas sentiu uma pancada na coxa sofrida no amistoso contra a Ponte Preta, no empate por 1 a 1. Keno, que havia ficado afastado por dores na lombar, também voltou ao campo. Moisés e Yerri Mina seguem fora dos trabalhos para recondicionamento físico e só devem voltar na segunda rodada do Estadual.