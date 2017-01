Carille admite elenco inchado e cogita empréstimos para secar grupo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico corintiano Fábio Carille pretende fechar o elenco para a temporada com 30 jogadores, mas esse número pode aumentar caso o clube não consiga emprestar atletas do grupo atual a outros clubes. Em entrevista à Fox Sports nesta segunda-feira (30), o treinador explicou que variáveis como a possível chegada de Drogba podem influenciar na contagem, que a comissão técnica fechará nesta quinta-feira (2). "Até quinta-feira a gente tem que soltar a relação dos 28, estamos discutindo para que a gente faça o melhor para o Corinthians. Quero trabalhar no máximo com 30 jogadores, mas caso a gente não consiga o empréstimo de alguns, vamos continuar com eles integrados", afirmou Carille. O técnico detalhou qual o tamanho do elenco atual e explicou o que pretende fazer com alguns destaques da Copinha: "Hoje contamos com 41 atletas. Vai depender muito da situação do Drogba. Se vier, fica apertado subir o menino. Esses dias vão decidir muita coisa. Tomara que não percamos mais nenhum atleta para gente equilibrar bem a equipe e saber quais meninos subir." O técnico destacou que quatro jovens corintianos estão com a seleção brasileira sub-20, na disputa do Sul-Americano da categoria, além de atletas como Carlinhos, que desceram do profissional para disputa da Copinha, fazem parte das discussões para definição do elenco do profissional em 2017. O treinador também explicou um "experimento" visto na Florida Cup. Carille disse ter investigado o passado de Jô no futebol inglês para justificar o uso do centroavante Jô pelos lados do campo no torneio de pré-temporada. "Fomos buscar jogos lá no Manchester City, com Balotelli e Tevez e o Jô aberto, e gostamos muito do que vimos. Aquele era o momento de fazer a experiência, para quando chegar na competição a gente ter definido", afirmou o técnico.