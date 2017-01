Ataque a mesquita em Québec deixa ao menos 6 mortos e 8 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros na noite deste domingo (29) em uma mesquita em Québec, no Canadá, deixou ao menos seis pessoas mortas e oito feridas. O primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, classificou o ato como "terrorista". Christine Coulombe, porta-voz da polícia local, afirmou em uma entrevista coletiva que as vítimas têm entre 35 e 70 anos e que dois suspeitos foram detidos após o ataque. As autoridades não descartam a possibilidade de um terceiro suspeito, que teria conseguido fugir do local. O motivo do ataque ainda não foi determinado. A polícia iniciou uma vasta operação após tiroteio, que aconteceu durante a oração noturna. De acordo com testemunhas, dois homens com máscaras entraram na mesquita por volta das 19h15 de domingo (22h15 de Brasília). O primeiro-ministro de Quebec, Philippe Couillard, escreveu no Twitter que o governo está "mobilizado para garantir a segurança da população". A mesquita de Quebec já havia sido alvo de um ataque de ódio: uma cabeça de porco foi deixada diante da porta do templo durante o Ramadã, em junho do ano passado. Outras mesquitas do Canadá foram alvos de frases racistas nos últimos meses.