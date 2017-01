Vacina é indicada só para quem viajar às áreas onde há a doença

(foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba esclarece que Curitiba não está na área recomendada pelo Ministério da Saúde para a vacinação contra a febre amarela. No município, a indicação da imunização é apenas para pessoas que vão viajar para as áreas com ocorrência da doença.

“Para a população que não vive na área de recomendação, como é o caso de Curitiba, ou que não vai se viajar para as áreas com ocorrência da doença, a orientação é não buscar a vacina neste momento”, explica a Superintendente em Vigilância em Saúde de Curitiba, Juliane Oliveira.

Curitiba não tem nenhuma notificação da doença e não faz parte da área ampliada de proteção (regiões próximas a áreas atingidas).

Atualmente, no Brasil só há casos de febre amarela silvestre, e não urbana. A doença não é contagiosa, ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa. É transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus.

Unidades de saúde

Em Curitiba, a vacina é oferecida em todas as unidades de saúde apenas para quem vai viajar para as áreas com recomendação. Os estoques estão normais.

Para turistas que forem a alguma a uma área com recomendação, a orientação é se vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. Quem tomou a primeira dose há menos de dez anos não precisa adiantar o reforço.

Contra-indicação

A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas.

Em situações de viagem para área de risco, o médico deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação para pessoas que fazem parte destes grupos, levando em conta a possibilidade de eventos adversos. Caso a mulher esteja amamentando e tenha que tomar a vacina, a amamentação precisa ser suspensa por 28 dias.

No caso das crianças, a vacina para febre amarela não deve ser aplicada ao mesmo tempo que a tríplice viral (contra sarampo, rubéola e caxumba) ou tetra viral (contra sarampo, rubéola, caxumba e varicela).

Mapa com a área com recomendação e sem recomendação de vacina

http://portalsaude.saude.gov.br/images/png/2017/janeiro/19/febre-amarela.png

Casos de febre amarela no Brasil

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/27457-atualizacao-ministerio-da-saude-divulga-casos-e-obitos-de-febre-amarela