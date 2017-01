Dudu vê Palmeiras com condição de repetir neste ano o desempenho de 2016

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques da equipe campeã brasileira, Dudu diz acreditar que o Palmeiras tenha condições de repetir o bom desempenho apresentado em 2016. Mesmo com a entrada do técnico Eduardo Baptista no lugar de Cuca, o atacante aposta na qualidade do elenco alviverde para disputar o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e o Brasileirão. "O Palmeiras tem condição total de repetir o desempenho de 2016. A maioria dos jogadores ficou. Agora, a gente precisa comprar a filosofia do treinador novo e desempenhar isso durante o ano", afirmou o jogador. Porém, o atacante sabe que o Palmeiras necessita de um tempo para se adaptar ao trabalho e ganhar ritmo. Nesta pré-temporada, a equipe disputou dois amistosos e ficou no empate, contra a Chapecoense e a Ponte Preta. "No ano passado, fizemos um bom time. Dentro de casa, vencíamos praticamente todos os jogos. Mas só vou saber se agora é um bom time daqui alguns meses", ponderou Dudu, que espera ver essa adaptação ser acelerada. "Acho que a gente tem de se adaptar e aprimorar o mais rápido possível para vencer. Fizemos um bom jogo contra a Chapecoense e a Ponte Preta, mas, infelizmente, não vencemos", analisou Dudu. O atacante demonstrou estar motivado com o trabalho de Eduardo Baptista nesta pré-temporada. "Acho que está bom, procuramos fazer o que ele pede. Temos tudo para fazer um grande ano junto com ele", apostou Dudu. O jogador, de 25 anos, vive um momento especial também em sua carreira. Neste início de temporada, ele teve a chance de ser convocado para defender a seleção brasileira e marcou um gol no amistoso contra a Colômbia. "Foi bacana, procurei aproveitar da melhor maneira possível. Graças a Deus, com um gol. Espero fazer um bom ano no Palmeiras para, quem sabe, ter outra oportunidade", disse Dudu.