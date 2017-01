Ator de Stranger Things faz discurso contra Trump. Confira

Redação Bem Paraná com portais

30/01/17 às 15:32 - Atualizado às 15:35 Redação Bem Paraná com portais

(foto: Reprodução)

Famoso por ter interpretado recentemente o xerife Jim Hooper na série Stranger Things, David K.Harbour fez durante a 23ª edição do SAG Awards (Prêmios do Sindicato dos Atores) um discurso contra o decreto do presidente norte-americano, Donald Trump, de barrar a entrada de imigrantes muçulmanos e refugiados nos Estados Unidos.

Harbour ainda disse que ele e toda a equipe de Stranger Things vão batalhar contra os "monstros" da vida real e criar uma "sociedade mais empática e compreensiva" usando seus trabalhos.

Stranger Things ganhou o prêmio de melhor elenco de série dramática na SAG Awards.

Veja o vídeo com o discurso de David K. Habour: