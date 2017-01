Trio é detido em flagrante com 121 pedras de crack

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Três rapazes foram conduzidos à delegacia após serem flagrados com drogas por policiais militares atuantes no “Verão Paraná 2016/2017”. A ação aconteceu nesta segunda-feira (30/01) em Paranaguá (PR), Litoral do estado. Foram apreendidas 121 pedras de crack, aparelhos celulares, um coldre e R$ 300,00 em dinheiro.

