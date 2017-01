Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Um homem de 36 anos, suspeito pela morte de Hélia Maria Camargo, 40 anos, ocorrida em novembro do ano passado, foi preso na manhã de quinta-feira (26), no momento em que chegava em sua residência, situada no bairro Capão da Imbuía. O trabalho foi realizado pela Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP).

