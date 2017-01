Diego é dúvida para estreia do Inter na Primeira Liga

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Diego, do Internacional, é dúvida para o jogo desta quarta-feira (1) contra o Brasil de Pelotas, na estreia das equipes na Primeira Liga. O jogador foi submetido a exames de imagem, que não detectaram lesão grave. O tornozelo direito, acertado pelo goleiro Reynaldo, do Veranópolis, está inchado e dolorido, mas não houve qualquer fratura. O jogador realizará tratamento fisioterápico até o momento do jogo. Diego começou como titular e teve atuação convincente. Acertou a trave e ainda teve outra conclusão em gol nos poucos minutos em que esteve em campo diante do VEC. Foi substituído por Andrigo depois do lance. O Internacional promete alternar titulares para o próximo compromisso. Por se tratar de um início de temporada, muitos jogadores podem ser poupados do jogo diante do Brasil para evitar o desgaste.