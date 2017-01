(foto: Arquivo Bem Paraná)

O atacante Douglas Coutinho, 22 anos, está de volta ao Atlético Paranaense. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador desembarcou nesta segunda-feira (dia 30) em Curitiba e reforçará a equipe na temporada 2017. De 2010 a 2015, ele disputou 92 partidas e marcou 23 gols no time profissional.

Na última temporada, o atacante defendeu o Cruzeiro e o Braga, de Portugal. No total de 2016, disputou 18 jogos e marcou quatro gols.

Em julho de 2015, Coutinho teve 70% dos direitos econômicos comprado pelo Doyen Group. Os empresários decidiram emprestá-lo ao Cruzeiro e ao Braga em 2016.

“Minha passagem no Cruzeiro foi boa e tive bons momentos. Minha ida para o Braga também foi importante. É um futebol diferente e que me ajudou dentro e fora de campo. Aprendi bastante e tudo isso vai me auxiliar no rendimento aqui no Atlético”, afirmou.

No retorno ao Atlético, comemorou a nova oportunidade. “É a melhor sensação possível poder retornar a minha casa”, disse o jogador, para o site oficial do clube. “Quando cheguei, já recebi o carinho de todos e vou me dedicar ao máximo para retribuir tudo o que o Clube me proporcionou”, afirmou. “Fui criado aqui e sou atleticano. Meus melhores amigos estão aqui e mesmo de longe estava na torcida. Quando cheguei, foi um momento feliz. Passa um filme da cabeça. Aqui me sinto em casa”, destacou.



Coutinho contou que conversou com técnico Paulo Autuori. “Ele me passou sobre os trabalhos, as características dos jogadores da minha posição e o que ele exige. Ele me mostrou o que deve ser feito para que eu possa me encaixar ao padrão do time. Foi uma conversa boa que vai me ajudar bastante”, revelou. “Eu acompanhei o amistoso [contra o Peñarol] e vi como o time se comporta. Vou me encaixar no padrão da equipe para poder ajudar”, afirmou.