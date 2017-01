Fruet contesta dados sobre dívida deixada pela sua administração

O ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) divulgou hoje nota em que contesta as informações divulgada pelo prefeito Rafael Greca (PMN), de que ele teria deixado para a atual gestão uma dívida de R$ 1,27 bilhão.

“Mesmo administrando a cidade em meio a pior crise econômica da história recente, com três anos de queda no PIB, deixamos a Prefeitura com dívida semelhante a que assumimos corrigida pela inflação e destaquei isso no final do ano. Tudo foi regularmente informado aos órgãos de controle”, alega Fruet.

