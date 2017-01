Livro coloca João e Maria em meio à ciência e fantasia

O autor Luca Rischbieter lança no próximo dia 11 de março, em Curitiba, “João e Maria no mundo da Lua”, editado pela iD Editora Cultural, com ilustração de Iberá Júnior. Através dos personagens, as crianças João e Maria, e do velho e louco cientista Franz Goihaben, o autor constrói sua história entre o mundo distraído dos infantes, lições de astronomia e a velha crença em São Jorge com sua lança a caçar um dragão na lua.

João e Maria são crianças distraídas que nunca prestam atenção nas aulas e o professor de Ciências, o cientista maluco Franz Goihaben, resolve construir um foguete e mandá-los para a lua. Lá, as crianças encontram São Jorge com sua lança perseguindo o dragão. Também constatam a diferença da gravidade entre a Terra e a Lua e outras coisas mais. As crianças começam a observar a maravilhosa esfera azul – a Terra – agora junto a São Jorge. Feliz por não estar sendo perseguido pelo santo, o dragão se junta à turma para admirar nosso planeta. No entanto, João e Maria sentem falta de casa e da escola e escrevem uma carta ao cientista, pedindo para lhes trazer de volta à Terra para estudar melhor a gravidade da lua.

O autor

Luca Rischbieter é curitibano, geógrafo, mestre em educação, apaixonado por astronomia, educação e literatura. Sua incursão ao mundo da literatura lhe rendeu dois livros na linha infantojuvenil: “O Planetinha Tosse Tosse” e “O Planetinha Encharcado”, ambos publicados pela editora Aymará. Também é autor de “A História do Pequeno Reino” (www.lucapr.com.br), com suas principais ideias sobre como deveriam ser as escolas.

Rischbieter é consultor na criação de projetos e de jogos para computadores na Divisão de Tecnologias Educacionais da Positivo Informática e fundador e sócio da Casa Labirinto (www.casalabirinto.com.br), experiência educacional com o objetivo de trazer mais brincadeiras, mais faz de conta, mais interação e mais aprendizagem para crianças de todas as idades, dos dois aos 100 anos, pelo menos.