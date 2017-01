Operação Castramóvel começa nesta terça-feira em Curitiba

Começa nesta terça-feira (31), na CIC, a operação do Castramóvel da Prefeitura de Curitiba. O veículo será utilizado em uma ação da Divisão de Monitoramento e Controle Animal, conhecida como Rede de Proteção Animal, em conjunto com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), para esterilização de cerca de 100 animais em 70 dias.

A medida, segundo explica a superintendente de Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, é direcionada a uma demanda de animais cadastrados e que ainda não receberam atendimento.

“Além de dar início ao uso do castramóvel do município, com essa campanha pretendemos diminuir a fila de animais cadastrados, e ao mesmo tempo, dimensionar as condições de uso do veículo que recebemos”, explica Marilza.

A parceria com a UFPR é o início de uma determinação e um compromisso do prefeito Rafael Greca para que o poder público se associe ao meio acadêmico, lembra a superintendente.

Procedimento

A primeira etapa da campanha é voltada para animais da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), um dos locais com a maior demanda reprimida, segundo os levantamentos da Rede. Os animais já estavam inscritos no programa de esterilização e estão com os horários agendados. Eles serão encaminhados até a unidade móvel de esterilização, onde serão atendidos pelas equipes de residentes.

Haverá profissionais responsáveis pela recepção, pelo procedimento e pelo pós-operatório dos animais. Pelo menos cinco cães ou gatos serão operados a cada dia. As equipes serão formadas por quatro pessoas.

Política permanente

Está em andamento o processo que vai permitir a licitação para contratação de clínicas veterinárias localizadas em todas as regionais da cidade para avançar no programa de esterilização. “Além das clínicas, pretendemos contar com outras duas unidades móveis particulares, que também serão contratadas via processo licitatório”, completa Marilza.

Essa estrutura vai permitir que se chegue à meta de 15 mil animais esterilizados a cada ano. As inscrições aos interessados devem ser abertas em breve.

Castramóvel

A unidade móvel chegou à Prefeitura em dezembro do ano passado e precisou de uma série de adequações para ir às ruas, como a substituição do engate e a busca pelo caminhão para fazer o transporte do veículo, que pesa quase cinco toneladas.

Durante este mês, ainda foram feitas a vistoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a aquisição de materiais para os procedimentos.