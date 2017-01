Budweiser vai mostrar história de fundador imigrante no Superbowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Budweiser vai contar a história de seu fundador, um imigrante alemão, em seu anúncio para o Superbowl -a final da liga de futebol americano, o evento esportivo mais valioso do mundo. O tema escolhido está no centro da controvérsia mais recente do governo Donald Trump, que decretou a suspensão da admissão de refugiados nos Estados Unidos e vetou a entrada de cidadãos de sete países, todos de maioria muçulmana. Batizada de "Born The Hard Way" (nascido da dificuldade), a propaganda vai narrar a trajetória do cofundador da cervejaria Adolphus Busch em 1857 da Europa para os Estados Unidos. Ambientada no rio Mississippi, a peça vai mostrar Busch saltando de um barco em chamas para a lama da costa de St. Louis. "Essa é a história do 'self-made man' original, um dos fundadores do sonho americano, alcançado o sucesso do jeito difícil, e o seu caminho que todos que vieram depois dele seguiram", afirmou Laura Rowan, diretora de estratégia da Budweiser, à revista "Adweek". Ricardo Marques, vice-presidente de marketing da companhia, disse no entanto que a propaganda não tem "nenhum correlação com qualquer outra coisa que esteja acontecendo no país". "Nós acreditamos que essa é uma história universal que é muito relevante atualmente porque provavelmente, mais do que em qualquer outro período na história, o mundo hoje te puxa em diferentes direções, e nunca foi tão difícil permanecer fiel aos seus princípios", afirmou Marques. A marca pertence ao grupo belga-brasileiro Ab InBev, comandado pelo brasileiro Jorge Paulo Lemann. Na semana passada, a cerveja de origem mexicana Corona -que também pertence ao grupo- divulgou um anúncio crítico ao plano de Trump de construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Uma prévia de 15 segundos da propaganda foi divulgada no YouTube. O anúncio completo deve começar a circular na semana anterior ao Superbowl.