Xuxa e Eliana estão em filmes desta semana da Sessão Criança

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove até o dia 16 de fevereiro a Sessão Criança. Toda terça e quinta-feira, às 14h30, um filme infantil nacional será exibido no auditório do museu. A entrada é gratuita.



O filme desta terça-feira (31) é “Xuxa em Sonho de Menina”, que conta a história de Kika (Xuxa Meneguel), uma professora de matemática que sonha em ser atriz. Em busca do sonho ela faz uma viagem ao Rio de Janeiro para participar de um concurso promovido por uma grande emissora nacional.



Durante a viagem ela sofre um feitiço que a transforma em criança e começa a aventura. Em meio a mensagens positivas sobre questões ecológicas, o filme aborda a importância de acreditar em seus sonhos.



Na quinta-feira (02/02) o filme exibido será “Eliana em O Segredo dos Golfinhos”. A aventura acontece no Litoral do Caribe, no México, lugar onde a apresentadora Eliana irá gravar um programa sobre golfinhos. Durante esse período ela conhece um biólogo e um garoto apaixonado por animais. Juntos precisarão enfrentar um ecopredador que está causando problemas ecológicos em vários pontos do planeta.



Os filmes fazem parte do acervo do museu e todos têm classificação indicativa livre. A Sessão Criança acontece no auditório do museu, com capacidade para 30 pessoas.



Confira a programação



Data Horário Filme



31/01 14h30 Xuxa em Sonho de Menina



02/02 14h30 Eliana em O Segredo dos Golfinhos



07/02 14h30 Mitorama



09/02 14h30 Tainá 2



14/02 14h30 O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili



16/02 14h30 Castelo Rá-Tim-Bum



SERVIÇO: Sessão Criança no MIS-PR.



Exibição de filmes infantis nacionais.



Data: Até 16 de fevereiro (terças e quintas).



Horário: 14h30.



Classificação indicativa: Livre.



Entrada gratuita.



Museu da Imagem e do Som do Paraná



Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR



Informações: (41) 3232-9113