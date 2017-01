Atlético inscreve 25 jogadores na Libertadores

Felipe Gedoz: um dos 25 inscritos (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense inscreveu 25 atletas para a segunda fase da Conmebol Libertadores Bridgestone. O clube estreia na competição continental nesta quarta-feira (1º), diante do Millonarios, da Colômbia. A partida está marcada para às 21h45 na Arenda da Baixada.

O jogo de volta está marcado para o dia 8 de fevereiro (quarta-feira), às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio “El Campín”, em Bogotá, na Colômbia. O classificado encara, na terceira etapa, o vencedor de Deportivo Capiatá (Paraguai) x Universitario (Peru).

Na lista, o nome de Thiago Heleno foi colocado com um asterisco pelo Atlético. No fim de 2016, o jogador entrou com um recurso na Fifa pedindo o rompimento com o clube uruguaio. O pedido foi feito com base no artigo 15 do regulamento de transferências da Fifa, que prevê a possibilidade da rescisão contratual quando o jogador atua em menos de 10% dos jogos oficiais. Thiago Heleno nunca chegou a jogar pelo Maldonado.



OS 25 INSCRITOS

1 Santos

2 Jonathan

3 Lucho González

4 Thiago Heleno*

5 Luiz Otávio

6 Sidcley

7 Otávio

8 Pablo

9 Luis Henrique

10 Felipe Gedoz

11 Nikão

12 Weverton

13 Paulo André

14 Marcão

15 José Ivaldo

16 Nicolas

17 Yago

18 Crysan

19 Carlos Alberto

20 Rossetto

21 João Pedro

22 Léo

23 Grafite

24 Warleson

25 Wanderson

*Participação condicionada à publicação do registro do contrato especial de trabalho desportivo no BID da CBF