Coritiba terá mudanças para o jogo em Cascavel

Ruy: provável titular no meio-campo (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba terá mudanças na escalação para o jogo de quarta-feira (dia 1º) às 20 horas, em Cascavel, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense. A alteração já confirmada é o retorno do atacante Kleber Gladiador, 33 anos, que estava suspenso na primeira rodada, na derrota por 1 a 0 para o Cianorte, no último domingo.

Em toda pré-temporada, o técnico Carpegiani formou o time com um atacante centralizado e dois pontas. Fica a dúvida se o treinador vai escalar Henrique Almeida e Kleber juntos. Nesse caso, o primeiro teria que atuar como ponta, função que já exerceu no clube em 2015 com o técnico Ney Franco. Outra possibilidade é mudar para o 4-4-2, com esses dois jogadores formando a dupla de ataque.

A situação física de Henrique Almeida, porém, será decisiva para a escalação de quarta-feira. O jogador ainda não está 100% fisicamente, já que perdeu parte da pré-temporada (devido à negociação com o Grêmio). “Contra o Cascavel, temos o retorno do Kleber. Eu tenho que ver a reação do próprio Henrique Almeida. Estava preparando retirá-lo no segundo tempo (contra o Cianorte), mas em função de termos tomado o gol, ele foi mantido”, afirmou Carpegiani.

No meio-campo, tudo indica que Ruy ganhará o lugar de Yan. Outra possibilidade é João Paulo entrar na equipe, no lugar de Edinho.

Carpegiani segue sem contar com três jogadores que fazem um trabalho específico na parte física: os atacantes Rildo e Neto Berola e o volante Jonas. O lateral-direito Dodô está com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e não joga pelo Coxa na quarta-feira.

A provável escalação para enfrentar o Cascavel é Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho (João Paulo), Alan Santos e Yan (Ruy); Iago (Léo Santos ou Henrique Almeida), Filigrana e Kleber.