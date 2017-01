Europeus aumentam propostas para tirar joias do São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os clubes europeus resolveram mirar nas categorias de base do São Paulo e a equipe paulista pode perder algumas de suas principais joias. O Ajax mostrou estar mesmo disposto a tirar David Neres. O clube holandês subiu a oferta de 10 milhões de euros (R$ 33,4 milhões) para 15 milhões de euros (R$ 50,4 milhões) por 80% dos direitos do meio-atacante.

A cúpula tricolor se reuniu para definir se libera ou não o jogador. O negócio pode ser fechado ainda nesta segunda-feira (30). Os diretores também estudam a proposta feita pela Juventus, da Itália, pelo zagueiro Lyanco. O clube italiano ofereceu 5 milhões de euros (R$ 16,7 milhões) por 80% dos direitos do zagueiro -os 20% restantes são do próprio jogador. A proposta foi apresentada no sábado de manhã.

Como o clube ainda conta com Rodrigo Caio, Maicon, Lugano, Breno, Lucão e Douglas para o setor, existe a possibilidade de o São Paulo fechar negócio. Neres é uma das principais apostas das categorias de base tricolor. Promovido na última temporada, ele disputou oito partidas e marcou três gols. O jogador, de 19 anos, também tem participação constante na seleção brasileira de base. Por outro lado, o São Paulo ainda tem proposta por outra revelação das categorias de base.

O Lille, da França, ofereceu 6 milhões de euros (19,8 milhões) pelo atacante Luiz Araújo. O time do Morumbi recusou a oferta, mas, segundo a reportagem apurou, os franceses estão dispostos a subir a oferta para 7 milhões de euros (R$ 23,1 milhões). A intenção do São Paulo, porém, é não liberá-lo por esse valor. A janela de inverno de transferências da Holanda, da Itália e da França fecha nesta terça-feira (31).