O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou na tarde desta segunda-feira (30), ao deixar o prédio onde funciona o Conselho Nacional do Ministério Público, que "não é hora de falar nada" sobre as delações de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht no âmbito da Lava Jato.

As delações foram homologadas por Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e encaminhadas à Procuradoria-Geral da República, que é quem analisará os documentos para decidir sobre quais pontos pedirá abertura de investigação.

Janot, inclusive, se dirigiu ao STF para uma reunião com a ministra Cármen Lúcia para tratar das delações após deixar o prédio do CNMP. De acordo com o portal G1, a tendência é que a PGR peça ao STF a retirada do sigilo das delações.