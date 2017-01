Cleber e Donizete treinam e devem reforçar Santos em estreia

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos faz na próxima sexta-feira (3) a sua estreia na temporada 2017, em jogo contra o Linense, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Para a partida, o técnico Dorival Júnior provavelmente contará com dois reforços que acabaram poupados no amistoso do último sábado, no Pacaembu: o zagueiro Cleber e o volante Leandro Donizete. Ambos não participaram dos treinos da semana passada por conta de lesões e ficaram fora do jogo contra o Kenitra, do Marrocos. Nesta segunda-feira (30), porém, Cleber já treinou normalmente com os demais atletas, enquanto Leandro Donizete fez um trabalho específico. A ideia da comissão técnica, porém, é que ambos estejam à disposição os para o primeiro embate da temporada. Em contrapartida, o zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira ainda terão de esperar para entrarem em campo em 2017. O primeiro ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, enquanto o segundo ainda trabalha para recuperar a condição física ideal após ter sido alvo de uma caxumba no começo do ano. O elenco do Santos volta às atividades na tarde desta terça-feira (31), no CT Rei Pelé, às 15h30 (de Brasília).